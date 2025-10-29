Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в текущем сезоне.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

«"Локомотив" показывает хорошую и интересную игру. У них не только одна молодёжь, но и есть опытные футболисты в центре поля. Вот они играют лидирующую роль в команде во время матча. Они помогают ребятам адаптироваться к РПЛ, к другому ритму, отношению к игре. Но хотел бы посмотреть на "Локомотив" после зимнего перерыва», — приводит слова Черышева «Чемпионат».

На данный момент «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 13 туров.