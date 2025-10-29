Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что хотел бы трансфер Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Нам недостает игрока, который добавил бы конкуренции Кисляку и Облякову. Понятно, что Обляков может сыграть и выше. А чистый опорник добавил бы нам вариативности. Есть позиции, на которых нельзя выдумывать. К тому же нам предстоит много матчей — нам нужны альтернативы в нашем хребте. Но Баринов до нас не доехал», — цитирует Челестини «Чемпионат».

ЦСКА на данный момент находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Следующий матч подопечные Фабио Челестини сыграют против «Балтики» 31 октября.