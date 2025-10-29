Наставник ЦСКА Фабио Челестини отметил, почему он решил не применять тактику с ромбом в центре поля, которую выстраивал в команде Марко Николич.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Я проанализировал команду и понял, что у нас нет двух бокс-ту-боксов. А единственной десяткой в тот момент был Обляков. Поэтому решил, что от ромба надо отходить. С самого начала я знал, что мы перейдём на 4-4-2, потому что совсем скоро нас ждал Суперкубок с "Краснодаром".

Нужна была лёгкая для понимания схема. И команда сразу полетела! Как в идее, так и в системе не было ни одного момента, когда я заметил бы в игроках сомнение», — сказал Челестини «Чемпионату».