Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.
В одной из встреч «Боруссия» М обыграла «Карлсруэ» со счетом 3:1.
У хозяев отличились Суто Матино на 3-й минуте, Нико Эльведи на 51-й и Харис Табакович на 89-й минуте.
Единственный гол в составе «Карлсруэ» записал на свой счет Фабиан Шлойзенер на 59-й минуте.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах3:1КарлсруэКарлсруэ
1:0 Суто Матино 3' 2:0 Нико Эльведи 51' 2:1 Фабиан Шлойзенер 59' 3:1 Харис Табакович 89'
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Лука Нец, Филипп Зандер (Марвин Фридрих 90'), Рокко Райтц, Янник Энгельгардт, Кевин Штёгер (Флориан Нойхаус 73'), Франк Онора (Джозеф Скалли 90'), Харис Табакович (Wael Mohya 90'), Суто Матино (Йенс Кастроп 73')
Карлсруэ: Давид Херольд, Рафаел Пинто Педроса, Марцель Байфус (Сио Фукуда 77'), Кристоф Кобальд, Филипп Фёрстер (Марсель Франке 77'), Марвин Ванитцек, Лилиан Эглофф (Robert Geller 83'), Андреас Мюллер (Роко Шимич 77'), Николай Рапп, Фабиан Шлойзенер, Hans Christian Bernat
Жёлтые карточки: Лука Нец 86' — Николай Рапп 26', Robert Geller 84'
«Бохум» на чужом поле обыграл «Аугсбург» со счетом 1:0.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Геррит Хольтман на 39-й минуте.
По итогам противостояний «Боруссия» М и «Бохум» пробились в 1/8 финала Кубка Германии.