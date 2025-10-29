По итогам противостояний «Боруссия» М и «Бохум» пробились в 1/8 финала Кубка Германии.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Геррит Хольтман на 39-й минуте.

«Бохум» на чужом поле обыграл «Аугсбург» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе «Карлсруэ» записал на свой счет Фабиан Шлойзенер на 59-й минуте.

У хозяев отличились Суто Матино на 3-й минуте, Нико Эльведи на 51-й и Харис Табакович на 89-й минуте.

В одной из встреч «Боруссия» М обыграла «Карлсруэ» со счетом 3:1.

