«Байер» в гостях в овертайме обыграл «Падерборн» в рамках 1/16 финала Кубка Германии — 4:2.
На голы Алекса Гримальдо, Джарелла Квансы, Ибрагима Маз ы и Алеиша Гарсии хозяева ответили точными ударами Стефано Мариньо и Свена Михеля.
Отметим, что основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме «Байер» даже проигрывал 1:2.
Результат матча
Падерборн 07Падерборн2:4БайерЛеверкузен
0:1 Алехандро Гримальдо 60' 1:1 Стефано Марино 90' 2:1 Свен Михель 96' 2:2 Джарелл Куанса 105+1'
Падерборн 07: Маркус Шуберт, Феликс Гётце, Тярк Лассе Шеллер, Лаурин Курда, Кай Клефиш, Филип Бильбия (Стефано Марино 73'), Мика Баур, Matt Hansen (Nick Batzner 73'), Luis Engelns (Свен Михель 84'), Lucas Copado (Штеффен Тиггес 72'), Marco Woerner (Jonah Sticker 61')
Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде, Элисс Бен-Сегир (Эрнест Поку 46'), Йонас Хофман (Ибрахим Маца 83'), Роберт Андрих, Алейш Гарсия, Артур (Джарелл Куанса 66'), Жануэль Белосьян (Мартен Терье 66'), Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 46')
Жёлтые карточки: Кай Клефиш 108', Стефано Марино 110', Мика Баур 119' — Алейш Гарсия 44', Роберт Андрих 82'
Красная карточка: Феликс Гётце 58' (Падерборн 07)
«Фармацевты» в последний раз выиграли Кубок Германии в 2024-м году.