прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.00

29 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Байер». Начало игры — в 20:00 мск.

«Падерборн»

Турнирное положение: «Красные» бьются за выход в элиту. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы второго по рангу дивизиона.

При этом «Падерборн» в 10 матчах набрал 23 зачетных балла. В них команда отличилась 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные» переиграли дрезденское «Динамо» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Арминии» (4:3). Да и поединок с «Айнтрахтом» Бр принес три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Падерборн» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 6 своих последних поединках.

Причем «Падерборн» традиционно неудачно противостоит «Байеру». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается дать знатный бой леверкузенцам.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» нынешний чемпионат проводят не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Байер» аж на 7 очков отстает от лидера. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 18 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» переиграли «Фрайбург» (2:0).

До того команда была разгромлена мощным ПСЖ (2:7). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Майнцу» (4:3).

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фармацевты» намерены побороться за Кубок страны. Команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

При этом «Байер» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда вполне способна прибавить в плане реализации. А вот Патрик Шик настрелял пока лишь 3 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фармацевты» не должны иметь проблем с полпредом Второй Бундеслиги.

Статистика для ставок

«Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Падерборн» победил в 6 своих последних поединках

«Красные» неизменно пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.41 и 2.75.

Прогноз: «Байер» выглядит предпочтительнее оппонента, и наверняка сразу активно понесётся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же намерены побороться за Кубок Германии.

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.55