«Барселона» ведет переговоры о проведении товарищеского матча в Перу в декабре 2025 года.

Футбольный клуб «Барселона» globallookpress.com

Согласно информации Mundo Deportivo, клуб рассматривает возможность организовать игру в южноамериканской стране, которая может принести им доход в размере от 7 до 8 миллионов евро.

Президент клуба Жоан Лапорта, после встречи с капитанами команды, главным тренером Хансом-Дитером Фликом и спортивным директором Деку, подтвердил, что клуб склонен принять это предложение. Лапорта подчеркнул, что решение связано с финансовой выгодой.