Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, представил символическую сборную 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком тура признан полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов, отличившийся дублем в победном матче против «Ахмата» (4:2).
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Transfermarkt: Курбан Расулов («Динамо»), Илья Вахания («Ростов»), Александр Филин («Балтика»), Сесар Монтес («Локомотив»), Густаво Мантуан («Зенит»), Дмитрий Васильев («Сочи»), Михаил Игнатов («Сочи»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Самородов («Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»).
После 13 туров чемпионата лидерство удерживает «Краснодар» с 29 очками. По 27 баллов набрали «Локомотив» и ЦСКА, которые делят вторую строчку в таблице.