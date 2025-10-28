«Лечче» и «Наполи» опубликовали стартовые составы на матч 9-го тура итальянской Серии А.

Лоренцо Лукка — нападающий «Наполи» globallookpress.com

«Лечче»: Фальконе, Вейга, Гашпар, Тиагу Габриэл, Галло, Кулибали, Рамадани, Бериша, Пиротти, Камарда, Банда.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Буонджорно, Хуан Хесус, Оливера, Ангисса, Гилмур, Элмас, Политано, Лукка, Ланг.

Матч между этими командами стартует сегодня, 28-го октября в 20:30 по мск.

После 8-и туров в Серии А «Лечче» занимает 16-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Наполи» — на 1-й позиции (18 баллов).