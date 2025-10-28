прогноз на матч Серии А и ставка за 2.03

28 октября в девятом туре Серии А сыграют «Лечче» и «Наполи». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал шесть очков и борется за выживание.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом лишь в два балла от зоны вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно набирать очки по максимуму.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Удинезе» (2:3).

Перед этим в седьмом туре в итальянского чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с «Сассуоло» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Жан, Мархвиньский, Перес, Рафья и Соттиль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл лишь раз при одной победе и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть превосходство соперника в классе.

Конан Ндри — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрал 18 очков и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку с отрывом в один балл от ближайшего преследователя «Милана», а также в три пункта от третьей в таблице «Ромы», которая провела на одну игру меньше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «Партенопеи» на своем поле обыграли «Интер» (3:1).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив не просто неожиданно остался ни с чем, а и вовсе потерпел разгром с результатом 2:6 от ПСВ на выезде.

Не сыграют: травмированы — Хёйлунн, Лоботка, Лукаку, Мерет и Ррахмани, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Наполи» два раза проиграл при одной победе.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Кевин де Брейне — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лечче» не проиграл

в шести из семи последних матчей «Наполи» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Наполи» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.20, выигрыш «Лечче» — в 6.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

При этом в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.03 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Лечче» — «Наполи» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из семи последних матчей «Наполи».

2.13 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Лечче» — «Наполи» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: обе команды забьют за 2.15