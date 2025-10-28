Сможет ли «Наполи» удержаться на вершине турнирной таблицы?

Во вторник, 28 октября, «Лечче» примет «Наполи» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

74' Мяч перехвачен, теперь «Наполи» атакует

73' Контролирует мяч «Лечче» на данный момент

71' Элмас сместился с левого фланга в центр, пробил, но совсем мимо ворот!

70' Замена у «Лечче» — вместо Франческо Камарды вышел Никола Штулич

69' ГОЛ! 0:1! Франк Замбо-Ангисса открыл счет в матче, откликнувшись на подачу Давида Нереса со штрафного!

68' Н'Дри опасно сфолил против Мактоминея, перспективный штрафной заработал «Наполи»

68' Угловой в пользу «Наполи», но мяч вновь выбили игроки «Лечче»

67' Мяч выбит защитниками «Лечче», но по-прежнему мяч у игроков «Наполи»

66' «Наполи» заработал угловой

65' Замена у «Лечче» — вместо Ламека Банды вышел Конан Н'Дри

62' И уже в следующем эпизоде Рамадани получает «горчичник» за нарушение правил в центре поля

61' Плотный удар от Рамадани пришелся в стенку

61' Тройная замена у «Наполи» — вместо Маттео Политано, Матиаса Оливеры и Лоренцо Лукки вышли Скотт Мактоминей, Леонардо Спинаццола и Расмус Хойлунд

60' Рядом со своей штрафной сыграл нечаянно рукой Нерес, штрафной подаст или же пробьет с правого фланга «Лечче»

59' Активнее стал играть «Лечче» по сравнению с первой половиной встречи. Команда будто поверила, что можно и выиграть матч. Пенальти уже не забили, смогут ли хозяева с игры создать и реализовать момент — узнаем в ближайшие полчаса!

56' Нет! Ваня Милинкович-Савич угадал направление мяча и отражает пенальти, сохраняя свою команду в игре!

56' Камарда у мяча, сможет ли 17-летний игрок реализовать пенальти?

55' Итоговое решение — пенальти в ворота «Наполи»! Все-таки была рука у Жезуса!

54' Арбитр пошел сам смотреть момент

52' Мяч на половине поля «Лечче» и тут же пауза — смотрят предыдущий момент на возможное назначение пенальти в ворота «Наполи».

51' Пробил головой игрок хозяев — прямо в руки Милинкович-Савичу. Но футболисты «Лечче» просят пенальти за игру рукой у защитника гостей

50' Угловой в пользу «Лечче»

49' Момент у «Наполи»! Фальконе выбил мяч неудачно головой после заброса, Политано первым оказался на мяче, Лукка пробил — защитник хозяев мяч на себя принял.

48' Вынужденная замена у «Наполи» — вместо Ноа Ланга вышел Давид Нерес. Голландец попросил замену после углового, неудачно потянулся форвард за мячом.

47' Перелетел всех мяч, сфолили в атаке игрок «Лечче»

46' «Лечче» заработал угловой

46' Замена у «Лечче» — Тете Моренте вместо Сантьяго Пьеротти

46' «Лечче» развел мяч, второй тайм стартовал!

45+2' Перерыв! Первый тайм завершен.

45+2' Камарда получил мяч в штрафной площади и пробил по воротам, но увидел рефери игру рукой у игрока хозяев

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму

45' Фол в атаке от Политано, Фальконе выносит мяч в аут в районе центра поля

44' Пока план «Лечче» в стоянии и редких атаках работает, но получится ли в том же духе дальше играть — пока непонятно

41' Не самый интересный по содержанию матч, но пару моментов неплохих было за первые 40 минут встреч

38' «Наполи» все продолжает катать мяч, а до ударов пока дело не доходит особо.

35' Момент! Оливера мог открывать счет в матче, но Фальконе выручал!

33' «Наполи» по-прежнему контролирует мяч

30' Какой хороший прострел с левого фланга последовал, но Политано пробил выше ворот!

29' «Бей вперед — игра придет», — таков девиз команд в последние минуты

26' Оливера получил «горчичник» за отложенный фол

26' Хороший момент был у «Лечче» открыть счет — хозяева могли открыть счет после коварного удара Бериши из-под защитника, но мяч прошел рядом со штангой.

24' Сейчас «Лечче» с мячом последние пару минут, но мяч салентийцы упустили

21' Контролирует мяч «Наполи», но «Лечче» продолжает отбиваться без особых проблем

18' Удар в исполнении одного из игроков «Наполи» — попал Политано в Лукку, от которого мяч ушел за пределы ворот.

16' Оливера пробил головой после подачи — мимо ворот!

15' Угловой в пользу «Наполи»

13' Мяч выбит в аут, угроза нейтрализована для «Лечче». Пока что.

12' А вот и удар — Гилмор оказался первым на подборе и ударил издалека. Рикошет от защитника — угловой.

12' Пока без особых моментов протекает встреча, «Наполи» по большей части с мячом, но ударов все нет и нет

09' Оливейра продолжает играть, с ним все хорошо.

07' «Лечче» попытался соорудить позиционную атаку, а в итоге один из игроков хозяев сфолил на Оливере, уругвайцу оказывают помощь

04' Фол в атаке от «Наполи», игроки «Лечче» практически впервые тронут мяч

03' Гости контролируют мяч, хозяева никак не могут забрать мяч под свой контроль

01' «Наполи» развел мяч с центра поля, игра началась.

До матча

20:25 Матч пройдет в Лечче на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре», который вмещает в себя 33 876 зрителей.

20:15 Сегодняшний матч обсудит бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу.

20:05 Начинаем нашу прямую трансляцию со стартовых составов играющих команд.

«Лечче»: Фальконе, Вейга, Гаспар, Тьягу Габриэль, Галло, Рамадани, Бериша, Кулибали, Пьеротти, Камарда, Банда

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Оливера, Жуан Жезус, Буонджорно, Гилмор, Замбо-Ангисса, Лукка, Политано, Элмас, Ланг

«Лечче»

«Лечче» после восьми туров текущего сезона явно не впечатляет — на счету команды из южной части Италии всего 6 набранных баллов и 16-я позиция в турнирной таблице при отрицательной разнице мячей — 7:13.

В прошлом туре салентийцы проиграли в гостях «Удинезе» со счетом 2:3 и не смогли оторваться от зоны вылета, от которой разделяют 2 балла.

Львиную долю набранных очков подопечные Эусебио Ди Франческо набрали в последних четырех встречах, где одержали победу над «Пармой» (1:0) и дважды сыграли вничью.

«Наполи»

«Наполи» на данный момент занимает первое место в Серии А, набрав 18 очков за 8 встреч, в которых шесть раз одержал победу и дважды проиграл. Разница мячей у неаполитанцев положительная — 15 забитых и 8 пропущенных.

В прошлом туре партенопейцы на своем поле уверенно переиграли «Интер» со счетом 3:1, но во время матча потеряли из-за травмы Кевина Де Брейне.

Пока что в последних пяти матчах Серии А «Наполи» чередует победы с поражениями, но и конкуренты также теряют очки, что позволяет команде лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии.

Личные встречи

В минувшем команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. Оба раза победу праздновали футболисты «Наполи», выиграв и дома, и в гостях с одинаковым счетом 1:0.

