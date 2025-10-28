После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 21-м очком в активе. «Лечче» — на 16-й позиции с 6-ю очками в активе.

Единственный гол у неаполитанцев записал на свой счет Франк Ангисса на 69-й минуте.

«Наполи» одолел «Лечче» (1:0) в матче 9-го тура итальянской Серии А.

2.54

Прогнозы•Завтра 22:45 «Дженоа» — «Кремонезе». Прогноз и ставка В Генуе будут забивать!

Футбол•Сегодня 23:31 «Аталанта» — «Милан»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Сегодня 22:30 «Лечче» — «Наполи»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 19:17 Трансферный дайджест. 21 — 27 октября

Футбол•Вчера 08:00 Прагматизм, приносящий результат. Тандем Аллегри и «Милана» взял курс на скудетто

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:11 Палмер, Роджерс, Фримпонг и еще семь воспитанников «Ман Сити», которых отпустили

Футбол•Сегодня 16:06 «Я ухожу из команды». Что стоит за конфликтом Винисиуса с Хаби Алонсо

Футбол•Сегодня 12:27 Тяжелые последствия: как взрослые сделали Ямаля крайним после Эль-Класико

Футбол•Сегодня 11:45 «Бавария» нашла нового Роббена: кто такой Леннарт Карль

Футбол•Сегодня 08:50 Бандитский Петербург: игрока «Зенита» Мостового чуть не похитили студенты

Выбор читателей

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Футбол•23/10/2025 16:56 Время притормозить: выдержит ли Родри еще один сезон в «Ман Сити»?

Футбол•Вчера 16:37 Пять этапов Ламина Ямаля: как «Барселона» наблюдала за рождением феномена

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Футбол•Вчера 16:10 Фиаско Юрана в Турции: 11 матчей — и отставка от Садыгова?

Самое интересное

Футбол•11/08/2025 15:23 Исак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола

Футбол•09/08/2025 14:48 Дарвин Нуньес: любимец болельщиков, который так и не стал героем «Энфилда»

Бои•08/08/2025 15:24 Фьюри, Хаттон и еще 5 звезд в отставке, борющихся с искушением вернуться на ринг

Футбол•08/08/2025 13:16 Исак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025