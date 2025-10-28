«Наполи» одолел «Лечче» (1:0) в матче 9-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у неаполитанцев записал на свой счет Франк Ангисса на 69-й минуте.
Результат матча
ЛеччеЛечче0:1НаполиНеаполь
0:1 Андре Франк Замбо Ангисса 69'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали (Бальтазар Пьерре 77'), Юльбер Рамадани, Медон Бериша (Юссеф Мале 77'), Сантьяго Пьеротти (Тете Моренте 46'), Франческо Камарда (Никола Штулич 70'), Ламек Банда (Конан Н’Дри 65')
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Матиас Оливера (Расмус Хёйлунн 61'), Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Ноа Ланг (Давид Нерес 48'), Элиф Элмас (Мигель Гутьеррес 85'), Билли Гилмор, Андре Франк Замбо Ангисса, Лоренцо Лукка (Леонардо Спинаццола 61'), Маттео Политано (Скотт МакТоминай 61')
Жёлтые карточки: Юльбер Рамадани 62', Конан Н’Дри 88' — Матиас Оливера 26'
После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 21-м очком в активе. «Лечче» — на 16-й позиции с 6-ю очками в активе.