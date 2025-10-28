Матч 9-го тура чемпионата Италии «Лечче» примет «Наполи» на «Виа дель Маре». Игра состоится 28 октября в 20:30 мск.
«Лечче» имеет 6 очков и уже в этом туре клуб может оказаться в зоне вылета. В прошлом туре «салентийцы» проиграли 2:3 «Удинезе», потеряв тем самым очки в 4 из 5 матчей турнира.
«Наполи» в прошлом туре смог вернуться на вершину таблицы, обыграв «Интер» со счетом 3:1. Теперь неаполитанцы имеют 18 пунктов, но этого недостаточно для сохранения лидерства и нужно снова побеждать уже в этом туре.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры предложили 7.00 на победу «Лечче», 1.57 на победу «Наполи» и 3.90 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Наполи» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
