Матч 9-го тура чемпионата Италии «Лечче» примет «Наполи» на «Виа дель Маре». Игра состоится 28 октября в 20:30 мск.

«Лечче» имеет 6 очков и уже в этом туре клуб может оказаться в зоне вылета. В прошлом туре «салентийцы» проиграли 2:3 «Удинезе», потеряв тем самым очки в 4 из 5 матчей турнира.

«Наполи» в прошлом туре смог вернуться на вершину таблицы, обыграв «Интер» со счетом 3:1. Теперь неаполитанцы имеют 18 пунктов, но этого недостаточно для сохранения лидерства и нужно снова побеждать уже в этом туре.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

Букмекеры предложили 7.00 на победу «Лечче», 1.57 на победу «Наполи» и 3.90 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Наполи» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

