Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Лацио» в матче 8-го тура Серии А.

Игор Тудор globallookpress.com

«Есть разочарование, потому что я думаю, что мы подготовились правильно, но нам всегда чего-то не хватает. Мы добираемся до штрафной площади, а затем не забиваем мяч в ворота. Мы также твердим себе, что не должны совершать ошибки, но они случаются всегда, и мы проигрываем матчи. Мы чувствуем себя ужасно, но должны держаться вместе. Не нужно делать из этого драму, мы скоро снова сыграем, и нам нужно оставаться сосредоточенными.

Меня не волнует мое будущее, меня волнует то, что я делаю все, что в моих силах, осознаю все проблемы и пытаюсь что-то улучшить. Мое будущее никого не интересует», — цитирует хорватского специалиста DAZN.