Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович высказался про хавбека красно-белых Наиля Умярова. Специалист рассказал, какие цели ставит перед собой футболист.
«Я спрашивал у молодых российских игроков: "Зачем ты играешь в футбол? " И мне отвечают, чтобы поиграть в РПЛ. А Умяров думает по-другому. Его цель играть на высшем уровне — в Европе, сборной, Лиге чемпионов», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».
Текущее соглашение Умярова со «Спартаком» истекает летом 2029 года.