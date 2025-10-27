Текущее соглашение Умярова со «Спартаком» истекает летом 2029 года.

«Я спрашивал у молодых российских игроков: "Зачем ты играешь в футбол? " И мне отвечают, чтобы поиграть в РПЛ. А Умяров думает по-другому. Его цель играть на высшем уровне — в Европе, сборной, Лиге чемпионов», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович высказался про хавбека красно-белых Наиля Умярова. Специалист рассказал, какие цели ставит перед собой футболист.

2.10

Прогнозы•Сегодня 19:30 «Ахмат» — «Сочи». Прогноз и ставка Грозненцы уверенно обыграют южан?

Футбол•Вчера 21:43 «Краснодар» — «Рубин»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 20:56 Пятка Мостового и решающий рывок Мантуана: «Зенит» дожал «Динамо» в Петербурге

Футбол•Вчера 19:39 «Зенит» — «Динамо»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 17:14 «Пари НН» — «Балтика»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:00 Прагматизм, приносящий результат. Тандем Аллегри и «Милана» взял курс на скудетто

Футбол•Вчера 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Футбол•25/10/2025 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Футбол•24/10/2025 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Выбор читателей

Футбол•21/10/2025 12:44 Тихая революция: кто на самом деле правит европейским футболом?

Футбол•22/10/2025 12:31 Дорогой, но бесполезный: почему Исак пока не оправдывает надежд «Ливерпуля»

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Футбол•Вчера 21:44 Огненное «Класико» в Мадриде: Мбаппе и Беллингем прибили «Барселону»

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Самое интересное

Футбол•07/08/2025 13:00 Парадокс Дембеле: почему фаворита на «Золотой мяч» всё еще нельзя назвать игроком мирового класса

Футбол•07/08/2025 10:38 Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка

Футбол•07/08/2025 10:37 Забытый вундеркинд: почему Рейниер растворился в системе «Реала»

Футбол•06/08/2025 14:57 Продающий клуб — это не оскорбление. Почему «Челси», «Ливерпуль» и другие не боятся отпускать игроков