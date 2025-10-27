Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович высказался про хавбека красно-белых Наиля Умярова.  Специалист рассказал, какие цели ставит перед собой футболист.

Наиль Умяров
Наиль Умяров globallookpress.com

«Я спрашивал у молодых российских игроков: "Зачем ты играешь в футбол? " И мне отвечают, чтобы поиграть в РПЛ.  А Умяров думает по-другому.  Его цель играть на высшем уровне — в Европе, сборной, Лиге чемпионов», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Текущее соглашение Умярова со «Спартаком» истекает летом 2029 года.