Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал включение полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захараяна в расширенный список сборной России на товарищеские матчи против Чили и Перу.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Я сожалею о том, что Арсен уехал в испанский чемпионат. Потерянное время, и я не знаю, когда он выйдет на свой уровень. Он сейчас пока еще не тот, каким мы его знали, к сожалению. Если тренер сборной берет, значит, какие‑то мысли у него есть по этому поводу.

Хотелось ли, чтобы он приехал сборную? Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в "Динамо". В связи с этим, может быть, и мысли такие у Карпина есть. Когда тренер приглашает игроков под себя, они пытаются решить какие‑то задачи. В этом созыве нет совсем молодых и неопытных игроков. Арсен считается игроком, у которого уже есть опыт, возможно, он поможет национальной команде», — цитирует слова Непомнящего «Матч ТВ».

С командой Перу сборная России сыграет 12 ноября в Санкт-Петербурге. С командой Чили — 15 ноября в Сочи.