Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Я просто сказал ему: "Привет, крашеный! " В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя (смеется). Но сейчас время другое, а ему идет. Самое главное, Леше нравится. Надо отдать должное Батракову: голевая у него, плюс Комличенко выводил пасом между ног Эшковалю.

Он действительно уже большой мастер, но продолжает развиваться. Я помню его первые тренировки, когда он пришел еще щупленьким пацаном. Сейчас возмужал, отлично смотрится, это дорогого стоит. Если в России появляется он, появляется Кисляк, значит, есть еще в нашей стране бриллиантики. Дай бог, они будут дальше расти и прогрессировать», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ на счету Батракова 13 матчей, в которых он забил 10 мячей и сделал 4 ассиста.