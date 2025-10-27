Полузащитник «Наполи» Кевин де Брюйне может пропустить несколько месяцев из-за травмы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

По результатам обследования у бельгийского полузащитника выявлена серьезная травма двуглавой мышцы правого бедра.

Бельгиец был заменен из-за повреждения в 1-м тайме матча Серии А с «Интером» (3:1). Де Брейне схватился за заднюю поверхность бедра сразу после реализованного пенальти на 33-й минуте.

В текущем сезоне 34-летний футболист за 8 встреч в Серии А забил 4 мяча, 3 из которых с пенальти.