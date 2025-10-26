Матч 8-го тура Серии А «Сассуоло» — «Рома» состоится 26 октября на «Мапей — Читта дель Триколоре». Старт игры в 17:00 мск.

Чтобы удержаться в первой тройке «Роме» необходимо сегодня победить. В прошлом туре команда Гасперини проиграла «Интеру» 0:1, из-за чего теперь оказалась в зоне досягаемости 5-й строчки. В случае победы «римляне» выйдут на 2-е место, сравнявшись по очкам с «Наполи».

«Сассуоло» в 3 очках от еврокубковой зоны. Клуб на протяжении трех туров набирал очки. Самым уверенным результатом гостей стала победа 3:1 над «Удинезе». После этого «черно-зеленые» одолели «Верону» и разошлись нулями с «Лечче». В случае победы гости вполне могут перескочить несколько позиций и занять 8-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.24.

Букмекеры считают фаворитом «Рому» за 1.90, на победу «Сассуоло» они предлагают 4.55.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ромы» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сассуоло» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.