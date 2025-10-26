Матч 8-го тура Серии А «Сассуоло» — «Рома» состоится 26 октября на «Мапей — Читта дель Триколоре». Старт игры в 17:00 мск.
Чтобы удержаться в первой тройке «Роме» необходимо сегодня победить. В прошлом туре команда Гасперини проиграла «Интеру» 0:1, из-за чего теперь оказалась в зоне досягаемости 5-й строчки. В случае победы «римляне» выйдут на 2-е место, сравнявшись по очкам с «Наполи».
«Сассуоло» в 3 очках от еврокубковой зоны. Клуб на протяжении трех туров набирал очки. Самым уверенным результатом гостей стала победа 3:1 над «Удинезе». После этого «черно-зеленые» одолели «Верону» и разошлись нулями с «Лечче». В случае победы гости вполне могут перескочить несколько позиций и занять 8-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.24.
- Букмекеры считают фаворитом «Рому» за 1.90, на победу «Сассуоло» они предлагают 4.55.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ромы» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сассуоло» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.