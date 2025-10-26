Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Рубина» (1:0).

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Нужно разобраться, пересмотреть игру. Первый тайм был очень хорошего качества, много создали, хорошо контролировали игру, возле своих ворот вообще ничего не позволили. Возможно, это нас немножко успокоило. Во втором тайме не играли так, как должны были. Необходимо было забивать второй и третий голы, а в итоге игра в концовке получилась нервная, была перекладина у наших ворот. В целом победа заслуженная, но нужно разобраться, во втором тайме нельзя допускать такую игру.

Замены? Были матчи, где замены давали нам победы и забитые голы, в этот раз есть претензии, нужно выходить лучше на замену», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 18 баллов и седьмое место.