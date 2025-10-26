На «Луи II» снова зазвучали аплодисменты с оттенком надежды, а не рутины. После четырёх подряд ничьих команда Себастьяна Поконьоли наконец добилась победы — над «Тулузой», 1:0. Минимальный счёт, но важный контекст: новый тренерский курс обретает форму, а «Монако» возвращается в лидеры Лиги 1.
Результат матча
Всего три минуты понадобилось хозяевам, чтобы превратить первый атакующий выпад в гол. Левый фланг, Касум Уаттара делает филигранный навес, Мохаммед Салису оказывается в нужной точке и отправляет мяч головой под перекладину. 1:0, и на «Луи II» появился повод для радости.
После нескольких недель вязкой игры и потери уверенности «Монако» снова выглядел командой, у которой есть план. Себастьян Поконьоли говорил об этом с первых дней: вернуть структуру, дисциплину, жёсткость без мяча и скорость в атаке. Его философия стала видна с первых минут. При этом состав тренеру пришлось собирать по крупицам. Без Закарии, Камара, Вандерсона, Кайо Энрике, Дайера монегаски выглядели не ослабленно, а сосредоточенно. Но в состав наконец-то вернулся Александр Головин, которого бельгийский тренер использует скорее как глубинного плеймейкера, чем атакующего полузащитника.
После гола хозяева не остановились. На шестой минуте Ансу Фати после паса Уаттары пробил низом, но попал прямо в героя вечера — вратаря «Тулузы» Гийома Реста. В середине тайма американец Балогун обязан был удваивать счёт, но снова столкнулся с реакцией кипера. Именно Рест оставил «Тулузу» в игре, делая одно спасение за другим.
«Тулуза» проснулась, но упёрлась в монолитную защиту
Постепенно гости пришли в себя. Тренер Карлес Мартинес Новель перестроил схему, добавил плотности в центре поля — и «Тулуза» стала держать мяч, заставляя «Монако» отрабатывать в обороне. Опасные эпизоды появились после стандартов: на 39-й минуте Крессвелл опасно подрезал мяч у ближней штанги, а ближе к часу игры Эмерсон бил головой чуть выше ворот.
Поконьоли, наблюдая с бровки, жестами требовал не терять концентрацию. Он знал, что любая расслабленность перечеркнёт идеальную первую половину. И его игроки ответили зрелостью: максимальная плотность между линий, каждый эпизод воспринимался как последний. Второй тайм начался под аккомпанемент давления «Тулузы». Но «Монако» выдержал. Пара Салису — Мависса действовала как стенка, а вратарь Кён уверенно снимал подачи.
На 78-й минуте молодой Пап Кабраль пробил из центра штрафной — Рест каким-то чудом отразил мяч, а добивание Уаттары сотрясло штангу. Стадион взорвался: эмоции, отчаяние, восхищение — всё смешалось. Но и этого хватило, чтобы команда почувствовала, что контроль на её стороне.
Плотность, характер и фундамент новой команды
Последние десять минут стали испытанием на выдержку. «Тулуза» нагнетала, забрасывала, шла в штрафную всей командой, но «Монако» не дрогнул. Салису вычищал всё в воздухе, Минамино гасил атаки фолами, а Поконьоли сжимал кулаки, будто физически держал этот счёт. Финальный свисток был символическом началом новой эпохи, первой победой при новом тренера.
После четырёх ничьих подряд команда, кажется, нашла баланс: те же девять ударов за тайм, но без хаоса и паники в обороне. Второй подряд «сухой» матч — впервые с апреля 2024-го. И это лучший аргумент в пользу того, что бельгийский тренер действительно может подойти клубу.
Поконьоли после матча был спокоен: «Команда начинает верить в то, что делает. Мы снова чувствуем себя конкурентными». Его спокойствие контрастировало с радостью трибун — «Луи II» не праздновал так давно.
Теперь «Монако» — четвёртый в таблице, сразу за «Лансом» и «Марселем». Но главное — чувство, что у команды наконец появилась структура. Не хаотичные атаки, не нервная оборона, а цельный рисунок, где каждый игрок знает свою роль. Впереди у монегасков выезд к «Нанту», затем матч с «Парижем». Это и будет настоящая проверка: сможет ли «Монако» не только держать ноль, но и развить ту уверенность, которую излучает Поконьоли.