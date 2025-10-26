На «Луи II» снова зазвучали аплодисменты с оттенком надежды, а не рутины. После четырёх подряд ничьих команда Себастьяна Поконьоли наконец добилась победы — над «Тулузой», 1:0. Минимальный счёт, но важный контекст: новый тренерский курс обретает форму, а «Монако» возвращается в лидеры Лиги 1.

Результат матча Монако Монако 1:0 Тулуза Франция. Лига 1 1:0 Мохаммед Салису 3' Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Мохаммед Салису, Кристиан Мависса, Кассум Уаттара, Мамаду Кулибали ( Джордан Тезе 46' ), Александр Головин ( Pape Cabral 76' ), Крепин Дьятта, Такуми Минамино, Ансумане Фати ( Магнес Аклиуше 60' ), Фоларин Балогун ( Джордж Иленихена 60' ) Тулуза: Гийом Рест, Расмус Николайсен ( Сантьяго Идальго 73' ), Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу, Абу Франсис ( Алексис Восса 66' ), Кристиан Кассерес ( Марио Сауэр 84' ), Арон Дённум, Эмерсонн да Силва, Франк Магри ( Джибриль Сидибе 73' ), Dayann Methalie ( Уоррен Каманзи 84' ) Жёлтые карточки: Александр Головин 18', Мамаду Кулибали 45', Тило Керер 66' — Абу Франсис 34', Эмерсонн да Силва 54', Dayann Methalie 67', Чарли Крессвел 90+5'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 4 Удары мимо 5 54 Владение мячом 46 2 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 15 Фолы 18

Всего три минуты понадобилось хозяевам, чтобы превратить первый атакующий выпад в гол. Левый фланг, Касум Уаттара делает филигранный навес, Мохаммед Салису оказывается в нужной точке и отправляет мяч головой под перекладину. 1:0, и на «Луи II» появился повод для радости.

Мохаммед Салису празднует гол https://www.asmonaco.com/

После нескольких недель вязкой игры и потери уверенности «Монако» снова выглядел командой, у которой есть план. Себастьян Поконьоли говорил об этом с первых дней: вернуть структуру, дисциплину, жёсткость без мяча и скорость в атаке. Его философия стала видна с первых минут. При этом состав тренеру пришлось собирать по крупицам. Без Закарии, Камара, Вандерсона, Кайо Энрике, Дайера монегаски выглядели не ослабленно, а сосредоточенно. Но в состав наконец-то вернулся Александр Головин, которого бельгийский тренер использует скорее как глубинного плеймейкера, чем атакующего полузащитника.

Александр Головин борется за мяч https://www.asmonaco.com/

После гола хозяева не остановились. На шестой минуте Ансу Фати после паса Уаттары пробил низом, но попал прямо в героя вечера — вратаря «Тулузы» Гийома Реста. В середине тайма американец Балогун обязан был удваивать счёт, но снова столкнулся с реакцией кипера. Именно Рест оставил «Тулузу» в игре, делая одно спасение за другим.

«Тулуза» проснулась, но упёрлась в монолитную защиту

Постепенно гости пришли в себя. Тренер Карлес Мартинес Новель перестроил схему, добавил плотности в центре поля — и «Тулуза» стала держать мяч, заставляя «Монако» отрабатывать в обороне. Опасные эпизоды появились после стандартов: на 39-й минуте Крессвелл опасно подрезал мяч у ближней штанги, а ближе к часу игры Эмерсон бил головой чуть выше ворот.

Поконьоли, наблюдая с бровки, жестами требовал не терять концентрацию. Он знал, что любая расслабленность перечеркнёт идеальную первую половину. И его игроки ответили зрелостью: максимальная плотность между линий, каждый эпизод воспринимался как последний. Второй тайм начался под аккомпанемент давления «Тулузы». Но «Монако» выдержал. Пара Салису — Мависса действовала как стенка, а вратарь Кён уверенно снимал подачи.

Филипп Кён https://www.asmonaco.com/

На 78-й минуте молодой Пап Кабраль пробил из центра штрафной — Рест каким-то чудом отразил мяч, а добивание Уаттары сотрясло штангу. Стадион взорвался: эмоции, отчаяние, восхищение — всё смешалось. Но и этого хватило, чтобы команда почувствовала, что контроль на её стороне.

Плотность, характер и фундамент новой команды

Последние десять минут стали испытанием на выдержку. «Тулуза» нагнетала, забрасывала, шла в штрафную всей командой, но «Монако» не дрогнул. Салису вычищал всё в воздухе, Минамино гасил атаки фолами, а Поконьоли сжимал кулаки, будто физически держал этот счёт. Финальный свисток был символическом началом новой эпохи, первой победой при новом тренера.

«Монако» – «Тулуза» https://www.asmonaco.com/

После четырёх ничьих подряд команда, кажется, нашла баланс: те же девять ударов за тайм, но без хаоса и паники в обороне. Второй подряд «сухой» матч — впервые с апреля 2024-го. И это лучший аргумент в пользу того, что бельгийский тренер действительно может подойти клубу.

Поконьоли после матча был спокоен: «Команда начинает верить в то, что делает. Мы снова чувствуем себя конкурентными». Его спокойствие контрастировало с радостью трибун — «Луи II» не праздновал так давно.

Теперь «Монако» — четвёртый в таблице, сразу за «Лансом» и «Марселем». Но главное — чувство, что у команды наконец появилась структура. Не хаотичные атаки, не нервная оборона, а цельный рисунок, где каждый игрок знает свою роль. Впереди у монегасков выезд к «Нанту», затем матч с «Парижем». Это и будет настоящая проверка: сможет ли «Монако» не только держать ноль, но и развить ту уверенность, которую излучает Поконьоли.