В матче восьмого тура итальянской Серии А «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничью со счетом 2:2.

В составе победителей гостей забили Сантьяго Кастро и Николо Камбьяги. На это хозяева ответили голами Альберта Гюдмюндссона с пенальти и Мойзе Кина с пенальти.

Отметим, что гости доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Эмиля Холма на 83-й минуте.

Результат матча Фиорентина Флоренция 2:2 Болонья Болонья 0:1 Сантьяго Кастро 25' 0:2 Николо Камбьяги 52' 1:2 Альберт Гудмундссон 73' пен. 2:2 Мойзе Кин 90+4' пен. Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Роб Холдинг, Лука Раньери ( Роберто Пикколи 85' ), Робин Гозенс ( Никколо Фортини 53' ), Роландо Мандрагора ( Шер Ндур 54' ), Ханс Николусси Кавилья ( Абдельхамид Сабири 65' ), Николо Фаджоли ( Эдин Джеко 54' ), Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Николо Камбьяги ( Тёйс Даллинга 66' ), Джованни Фаббиан ( Томмазо Побега 77' ), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро ( Джонатан Роу 66' ), Риккардо Орсолини ( Федерико Бернардески 77' ) Жёлтые карточки: Робин Гозенс 36', Альберт Гудмундссон 58', Эдин Джеко 90+6' — Ремо Фройлер 39', Эмиль Хольм 71', Джонатан Роу 88', Джон Лукуми 90+6' Красная карточка: Эмиль Хольм 84' (Болонья)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 7 Удары мимо 2 51 Владение мячом 50 5 Угловые удары 6 5 Офсайды 3 13 Фолы 20

У «Фиорентины» теперь четыре очка 18-я строчка в турнирной таблице. «Болонья» набрала 15 баллов и занимает пятое место.