В матче восьмого тура итальянской Серии А «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничью со счетом 2:2.
В составе победителей гостей забили Сантьяго Кастро и Николо Камбьяги. На это хозяева ответили голами Альберта Гюдмюндссона с пенальти и Мойзе Кина с пенальти.
Отметим, что гости доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Эмиля Холма на 83-й минуте.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция2:2БолоньяБолонья
0:1 Сантьяго Кастро 25' 0:2 Николо Камбьяги 52' 1:2 Альберт Гудмундссон 73' пен. 2:2 Мойзе Кин 90+4' пен.
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Роб Холдинг, Лука Раньери (Роберто Пикколи 85'), Робин Гозенс (Никколо Фортини 53'), Роландо Мандрагора (Шер Ндур 54'), Ханс Николусси Кавилья (Абдельхамид Сабири 65'), Николо Фаджоли (Эдин Джеко 54'), Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo
Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Николо Камбьяги (Тёйс Даллинга 66'), Джованни Фаббиан (Томмазо Побега 77'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро (Джонатан Роу 66'), Риккардо Орсолини (Федерико Бернардески 77')
Жёлтые карточки: Робин Гозенс 36', Альберт Гудмундссон 58', Эдин Джеко 90+6' — Ремо Фройлер 39', Эмиль Хольм 71', Джонатан Роу 88', Джон Лукуми 90+6'
Красная карточка: Эмиль Хольм 84' (Болонья)
У «Фиорентины» теперь четыре очка 18-я строчка в турнирной таблице. «Болонья» набрала 15 баллов и занимает пятое место.