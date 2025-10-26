В 9-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» примет «Ноттингем Форест» на стадионе «Виталити». Встреча команд состоится 26 октября в 17:00 по мск.

По итогу встречи «Борнмут» может вернуться в первую тройку. Сейчас у команды Ираолы 15 очков. за последние 5 туров «вишни» не проиграли ни одной встречи, добыв 3 ничьи и дважды выиграв. В последних матчах хозяева победили «Фулхэм» и разошлись мировой с «Кристал Пэлас».

«Ноттингем Форест» на неделе победил в еврокубках. Команда со счетом 2:0 выиграла у «Порту» в Лиге Европы. Это была первая победа гостей за последние пару месяцев. В АПЛ клуб не побеждает с середины августа. В последних трех турах «лесники» потерпели поражение. В последнем матче турнира «Форест» проиграл 0:3 «Челси».

Букмекеры считают фаворитом «Борнмут» за 1.93, на победу «Ноттингем Форест» они предлагают 4.25.

Искусственный интеллект считает, что «Ноттингем» сможет вырвать ничью 1:1.

