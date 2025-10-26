После этого матча «Байер» располагается на 4-й строчке с 17-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 11-й позиции (9).

У леверкузенской команды голы записали на свой счет Эрнест Поку на 22-й минуте и Эдмон Тапсоба на 52-й минуте.

«Байер» одержал победу над «Фрайбургом» (2:0) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.

1.84

Прогнозы•Сегодня 19:30 «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставка Команды уделят внимание обороне?

Футбол•Сегодня 19:25 «Байер» — «Фрайбург»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Вчера 21:31 «Боруссия» Д — «Кельн»: онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Вчера 18:45 «Боруссия» М — «Бавария»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•23/10/2025 21:48 «Фенербахче» — «Штутгарт»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Футбол•Вчера 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Футбол•24/10/2025 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Выбор читателей

Футбол•22/10/2025 12:31 Дорогой, но бесполезный: почему Исак пока не оправдывает надежд «Ливерпуля»

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Футбол•23/10/2025 16:56 Время притормозить: выдержит ли Родри еще один сезон в «Ман Сити»?

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Самое интересное

Футбол•25/09/2025 16:06 Забудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет

Футбол•25/09/2025 16:21 Утрата ДНК: почему «Ман Сити» Гвардиолы больше не похож на себя

Футбол•25/09/2025 07:00 «Золотой мяч»-2025: кого засудили, а кого переоценили?

Футбол•24/09/2025 10:20 Политика и паранойя: почему «Реал» бойкотирует «Золотой мяч»