«Байер» одержал победу над «Фрайбургом» (2:0) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.
У леверкузенской команды голы записали на свой счет Эрнест Поку на 22-й минуте и Эдмон Тапсоба на 52-й минуте.
Результат матча
БайерЛеверкузен2:0ФрайбургФрайбург
1:0 Эрнест Поку 22' 2:0 Эдмон Тапсоба 52'
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса (Жануэль Белосьян 77'), Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Артур, Эсекиэль Фернандес (Роберт Андрих 67'), Алейш Гарсия, Йонас Хофман (Ибрахим Маца 67'), Эрнест Поку (Элисс Бен-Сегир 85'), Кристиан Мишель Кофане (Патрик Шик 77')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер (Игор Матанович 67'), Иоганн Манзамби (Макс Розенфельдер 67'), Максимилиан Эггештайн, Жуниор Адаму (Юито Судзуки 46'), Дерри Шерхант (Кристиан Гюнтер 77'), Лукас Хёлер (Винченцо Грифо 85')
Жёлтые карточки: Алейш Гарсия 38' — Филипп Линхарт 15'
Красная карточка: Филипп Линхарт 74' (Фрайбург)
После этого матча «Байер» располагается на 4-й строчке с 17-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 11-й позиции (9).