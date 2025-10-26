В воскресенье, 26 октября, леверкузенский «Байер» победил «Фрайбург» в рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги. Голами за «Байер» отметились Поку и Тапсоба. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

90+3' Матч окончен. Переиграли по всем статьям сегодня футболисты «Байера» гостей.

90+1' Удар Ибрахима Мазы из-за пределов штрафной «Фрайбурга», мяч выше ворот полетел.

90' Добавленное время 3 минуты.

89' Подача Винченцо Грифо со штрафного к воротам «Байера» получилась неудачной, легко отбились хозяева.

86' Продолжает «Байер» атаковать, но ощущения что хозяевам нужно забить во что бы то ни стало нет.

85' Замена в составе «Фрайбурга»: Грифо появился на поле вместо Хёлера.

Статистика матча 4 Удары в створ 3 8 Удары мимо 4 69 Владение мячом 31 2 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 9 Фолы 8

84' Замена в составе «Байера»: Бен-Сегир вышел вместо Поку.

81' Доигрывают матч соперники, сложно что либо противопоставить «Байеру» в меньшинстве гостям.

79' Позиционная «Байера» превращается в одну сплошную.

77' Замена в составе «Фрайбурга»: Гюнтер вышел, ушел Шерхант.

76' Замены в составе «Байера»: Шик и Белосьян вышли, ушли Кофане и Куанса.

74' Красная карточка за вторую жёлтую показана Филиппу Линхарту. В меньшинстве остаётся «Фрайбург».

72' Контролируют мяч футболисты «Байера», исключая угрозы своим воротам.

70' Удар Шерханта с края штрафной «Байера», мяч в ноги защитнику хозяев Луаку Баде угодил, до ворот не долетев.

67' Замены в составе «Фрайбурга»: Матанович и Розенфельдер вышли, ушли Манзамби и Кюблер.

67' Замены в составе «Байера»: Андрих и Маза поменяли Фернандеса и Хофмана.

66' Позиционная атака «Байера», мяч пока на своей половине поля контролируется.

64' Угловой у ворот «Байера», подавал Шерхант, удаётся хозяевам вынести мяч подальше от своих ворот.

62' Повреждение у Игнасио Фернандеса, медики «Байера» выбежали на поле.

60' Позиционная атака «Фрайбурга», пока дело до угроз воротам хозяев не дошло.

58' Кристиан Кофане пробил на точность из пределов штрафной «Фрайбурга», мяч рядом со штангой проскакал.

56' Инициатива у «Байера», контролируют мяч на половине поля «Фрайбурга» футболисты хозяев.

54' Поку убежал один на один с вратарём гостей, но переиграть Атуболу не получилось, на добивании Артур бил, но не попал в створ ворот в котором вратаря уже не было.

Эдмон Тапсоба поражает ворота «Фрайбурга»

52' Гоооол! 2:0. Подача Гримальдо в штрафную «Фрайбурга» и головой с близкого расстояния мяч в ворота направил Эдмон Тапсоба, без шансов для вратаря гостей Атуболу.

51' Хофман пробил после передачи Поку из пределов штрафной «Фрайбурга», мяч попав в защитника до ворот не долетел.

50' Манзамби прорывался к воротам «Байера» и пробил из-за пределов штрафной, успели защитники заблокировать.

48' Удар Алеша Гарсии из-за пределов штрафной «Фрайбурга», мяч выше ворот пролетел.

48' Мяч под контролем футболистов «Байера», пока дело до угроз воротам «Фрайбурга» не доходит.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Фрайбурга»: вместо Адаму вышел Судзуки.

45+4' Перерыв. Активно начали тайм футболисты «Фрайбурга», но постепенно инициативу перехватив «Байер» сумел гол забить.

45+4' Шерхант пробил со штрафного, мяч выше ворот «Байера» полетел.

45+3' Фол в непосредственной близости от штрафной «Байера», готовится подача к воротам хозяев.

45+3' Позиционная атака «Фрайбурга», приближаются к штрафной «Байера» гости с мячом.

45' Добавленное время 3 минуты.

43' Мяч под контролем футболистов «Байера», отодвигают игру от своих ворот тем самым хозяева.

41' Поддавили гости хозяев, вынуждены игроки «Байера» обороняться.

40' Дерри Шерхант пробил со штрафного, мяч перелетев стенку очень близко со штангой ворот разминулся, вратарь хозяев Флеккен застыл на месте.

38' Желтая карточка показана Алешу Гарсии. Перспективный штрафной для «Фрайбурга».

37' Алеш Гарсия подал в штрафную «Фрайбурга», но нападающий хозяев Кофане верховое единоборство защитнику гостей проиграл.

36' Отвечают команды позиционными атаками, темп игры не высок.

34' Подача со штрафного Гримальдо к воротам «Фрайбурга», отбились гости.

32' Позиционная атака «Байера», мяч в центре поля от игрока к игроку ходит пока.

29' Уверенно на мяча действуют футболисты «Байера», трудно у них мяч отобрать гостям.

26' Кюблер пробил с края штрафной площади «Байера», мяч в одного из защитников попав до ворот не долетел.

25' Встрепенулись гости после пропущенного мяча, включаясь в прессинг при потере мяча.

22' Гоооол! 1:0. Эрнест Поку ударом из-за пределов штрафной «Фрайбурга» мяч точно в нижний угол ворот направил, вратарь в прыжке до мяча дотянулся, но отразить не сумел.

20' Удар Луака Баде из-за пределов штрафной «Фрайбурга», получилось не точно, удар от ворот гости произведут.

20' Перехватили хозяева инициативу, и проводят свои позиционные атаки.

Спасение вратаря «Фрайбурга» Ноа Атуболу

17' Алехандро Гримальдо пробил со штрафного, мяч точно в девятку ворот «Фрайбурга» летел, спас гостей вратарь Атуболу, в прыжке отразив мяч на угловой.

16' Повреждение у Гримальдо, медики «Байера» на поле оказывают ему помощь.

15' Желтая карточка показана Филиппу Линхарту, сзади по ногам въехал он Гримальдо.

13' Позиционная атака «Байера», прижали гостей к штрафной площади хозяева.

11' Чуть снизился темп игры, после стартового натиска «Фрайбурга».

09' Мяч под контролем футболистов «Байера», планомерно конструируют позиционную атаку хозяева.

06' Артур совершил подачу в штрафную «Фрайбурга», головой пробил Кофане, но мяч выше ворот полетел.

06' Инициатива на первых минутах матча у гостей, не получается наладить контроль мяча у футболистов «Байера».

04' После ошибки на собственной половине поля «Байера», нападающий гостей Чуквубуйке Адаму нанес удар из пределов штрафной «Байера», вновь в ближнем углу ворот парировал мяч вратарь Флеккен.

02' Шерхант пробил с края штрафной «Байера» из под защитника хозяев, успел сложиться вратарь Флеккен и перевести мяч на угловой.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фрайбурга».

До матча

17:27 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

17:20 Матч пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене, вмещающем 30 210 зрителей.

17:10 Главным арбитром матча будет Харм Осмерс из Ганновера.

Стартовые составы команд

«Байер»: Флеккен, Куанса, Баде, Тапсоба, Артур, Гримальдо, Гарсия, Фернандес, Хофман, Поку, Кофане.

«Фрайбург»: Атуболу, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Макенго, Эггештайн, Манзамби, Трой, Хёлер, Шерхант, Адаму.

«Байер»

После 7 туров «Байер» Л располагается на пятой строчке в таблице Бундеслиги с 14 очками. В 7-м туре немецкого чемпионата «Байер» Л в ярком матче в гостях переиграл «Майнц» со счетом 4:3. «Фармацевты» на протяжении всех 90 минут контролировали ход игры, постоянно ведя в счете. Дублем в этой встрече отметился Гримальдо, также отличились Кофане и Террье. В ЛЧ было разгромное поражение на своем поле от «ПСЖ» со счетом 2:7, а до этого в Бундеслиге успех с «Унионом» (2:0).

Если отбросить за скобки провальную игру с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но старт карьеры нового главного тренера в «Байер» Л Каспера Юльманна получается довольно успешным. Он борется с командой за верхнюю часть таблицы в Бундеслиге и набрал 2 очка в ЛЧ. При этом у него не было времени на раскачку после отставки тен Хага. Травмированы в составе «Байера» Паласиос (п), Васкес (з), Телла (п).

«Фрайбург»

Пока «Фрайбург» идет с 9 очками на 10-м месте в таблице чемпионата Германии. Матч с «Айнтрахтом» в Бундеслиге получился очень интересным и завершился закономерным ничейным исходом со счетом 2:2. «Фрайбург» быстро вышел вперед после гола Шерханта, а затем пропустил дважды еще в первом тайме. Тем не менее, команда смогла уйти от поражения незадолго до финального свистка после точного удара ветерана Грифо. На неделе в ЛЕ был обыгран на своем поле «Твенте» (2:0), а до этого на выезде ничья с «Боруссией» М (0:0).

Второй сезон с «Фрайбургом» работает молодой Юлиан Шустер и продолжает дело своего учителя легендарного Кристиана Штрайха. Команда прочно утвердилась в статусе твердого середняка Бундеслиги и часто играет в еврокубках, не обладая солидным бюджетом. Отлично работает академия, молодежь вливается в состав, а самые талантливые уходят с молотка в более солидные клубы. Травмирован в составе «Фрайбурга» — Кирех (п).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Бундеслиги. В Леверкузене «Байер» победил со счетом 5:1, а в ответной игре команды сыграли вничью 2:2.

За всю историю команды сыграли 53 матча. В 24 играх победил «Байер», в 13 «Фрайбург», оставшиеся 16 матчей завершились вничью.

