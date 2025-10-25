Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над «Интером» (3:1) в матче 8-го тура Серии А.

Антонио Конте globallookpress.com

«Я живу этой игрой вместе со своими футболистами, и в радости, и в горе. Мы играли против, на мой взгляд, лучшей команды Италии. Они потеряли несколько человек по ходу матча, но на бумаге их состав совершенно не похож на все остальные. Они дважды за три года выходили в финал Лиги чемпионов не из-за случайности.

Выиграть этот матч, несмотря на все трудности, которые у нас были: отсутствие таких игроков, как Лоботка, Ррахмани, Мерет и Хойлунд, потеря Де Брейне и отсутствие Лукаку ещё с предсезонной подготовки…Возможно, кто-то нас проклял, но мы всё равно продолжаем играть. "Интер" приехал сюда сегодня, чтобы в спортивном плане "убить" нас, поскольку они были в отличной форме и одержали семь побед подряд, противостоя такой команде, как наша, которая проиграла "Торино" и "ПСВ".

Если вы понимаете этот момент кампании, то нужно убивать соперника, но мы не собирались умирать. Несмотря на все эти проблемы, мы продемонстрировали отличную игру», — цитирует Конте Football Italia.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 18 очками в активе.