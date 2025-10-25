После этого матча «Сандерленд» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Челси» располагается на 7-й позиции (14).

В составе «Сандерленда» отличились Вильсон Изидор на 22-й минуте и Шемсдин Тальби на 90+3-й минуте.

«Синие» вышли вперед уже на 4-й минуте благодаря точному удару Алехандро Гарначо .

«Сандерленд» в гостях одержал победу над «Челси» (2:1) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

