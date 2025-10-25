«Сандерленд» в гостях одержал победу над «Челси» (2:1) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
«Синие» вышли вперед уже на 4-й минуте благодаря точному удару Алехандро Гарначо.
В составе «Сандерленда» отличились Вильсон Изидор на 22-й минуте и Шемсдин Тальби на 90+3-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:1СандерлендСандерленд
1:0 Алехандро Гарначо 4' 1:1 Вильсон Изидор 22' 1:2 Чемсдин Талби 90+3'
Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Джош Ачимпонг (Олуватосин Адарабиойо 76'), Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Жоао Педро (Тирик Джордж 85'), Алехандро Гарначо, Педру Нету (Андрей Сантос 85'), Марк Гиу (Джейми Байно-Гиттенс 76')
Сандерленд: Робин Руфс, Рейнилду Мандава, Лютсхарел Гертрейда, Дэниел Баллард, Норди Мукиэле, Трай Хам, Энцо Ле Фе (Брайан Бробби 75'), Гранит Джака, Ноа Садики, Вильсон Изидор (Крис Ригг 75'), Бертран Траоре (Чемсдин Талби 65')
Жёлтые карточки: Андрей Сантос 88' — Энцо Ле Фе 69'
После этого матча «Сандерленд» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Челси» располагается на 7-й позиции (14).