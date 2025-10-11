Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Субименди поделился ощущениями от первых месяцах в клубе и тренировках под руководством главного тренера Микеля Артеты.

«Я смотрел "Арсенал", и мне понравилось всё: страсть, молодость, те эмоции, которые испытываешь, наблюдая за ними. И когда Микель Артета позвонил мне… Если вы когда-нибудь с ним разговаривали, вы знаете, что он может быть очень убедительным.

Он помешан на футболе, помешан на том, чтобы всё держать под контролем, старается извлечь максимум пользы из каждой мелочи. Он предельно чётко всё объясняет, и его предложение было для меня лучшим», — цитирует Субименди The Guardian.

26-летний испанец пополнил ряды канониров летом 2025 года, перебравшись из «Реала Сосьедад» за € 60 млн. В этом сезоне на его счету 9 матчей и 2 забитых мяча во всех турнирах за «Арсенал».