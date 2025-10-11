Французский полузащитник Поль Погба опять получил травму.

Поль Погба globallookpress.com

По данным издания Nice-Matin, 32-летний игрок получил растяжение мышцы правого бедра.

Погба стал игроком «Монако» в июле 2025 года, но пока никак не может сыграть за свой новый клуб в официальном матче. Сначала тренерский штаб давал возможность ему набрать форму после длительного простоя, а теперь снова повреждение.

Планировалось, что Погба будет находиться в заявке монегасков в матче 8-го тура Лиги 1 против «Анже» (18 октября), но дебют снова откладывается.

Последний раз бывший полузащитник сборной Франции выходил на поле в сентябре 2023-го за «Ювентус».