После этого матча Норвегия занимает 1-е место в группе I с 18-ю очками в активе. Израиль — на 3-й позиции (9 баллов).

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн оформил хет-трик, забив голы на 27-й, 63-й и 72-й минутах.

Спустя 10 минут уже другой футболист гостей Идан Начмиас оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

На 18-й минуте игрок сборной Израиля Анан Халаили забил гол в свои ворота.

Норвегия одержала победу над Израилем (5:0) в матче 7-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

