Норвегия одержала победу над Израилем (5:0) в матче 7-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
На 18-й минуте игрок сборной Израиля Анан Халаили забил гол в свои ворота.
Спустя 10 минут уже другой футболист гостей Идан Начмиас оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн оформил хет-трик, забив голы на 27-й, 63-й и 72-й минутах.
Результат матча
НорвегияОсло5:0ИзраильИерусалим
1:0 Эрлинг Холанд 27' 2:0 Эрлинг Холанд 63' 3:0 Эрлинг Холанд 72'
Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе (Фредрик Бьёркан 76'), Сандер Берге, Патрик Берг (Арон Дённум 76'), Оскар Бобб (Тело Асгаард 76'), Антонио Нуса (Андреас Шельдеруп 85'), Александр Сёрлот (Йёрген Странн Ларсен 77'), Эрлинг Холанд
Израиль: Перец Даниэл, Рой Ревиво, Идан Начмиас (Матан Балтакса 31'), Ор Блориан, Элазар Даса (Guy Mizrahi 71'), Оскар Глоч (Дор Тургеман 87'), Дан Битон (Tai Baribo 71'), Мохаммад Абу Фани (Итамар Ной 46'), Элиэль Перец, Манор Соломон, Анан Халаили
Жёлтая карточка: Дор Тургеман 89' (Израиль)
После этого матча Норвегия занимает 1-е место в группе I с 18-ю очками в активе. Израиль — на 3-й позиции (9 баллов).