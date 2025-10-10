Сборная Бразилии в товарищеском матче на выезде переиграла команду Южной Кореи со счетом 5:0.
Дублями смогли отметиться Эстевао и Родриго, а еще один точный удар на счету Винисиуса.
Результат матча
Южная КореяСеул0:5БразилияБразилиа
0:1 Estevao Willian 13' 0:2 Родриго 42' 0:3 Estevao Willian 48' 0:4 Родриго 49' 0:5 Винисиус Жуниор 77'
Южная Корея: Чо Хён У, Ким Джу-сон, Ли Тэ-сок, Ким Мин Джэ (О Хюн Кю 63'), Соль Ён Ву, Ли Джэ Сон (Park Jin-seob 63'), Хван Ин Бём (Йенс Кастроп 46'), Сон Хын Мин (Джин Гю Ким 63'), Чхо Ю Мин, Пэк Сын Хо (Вон Ту Джэ 76'), Ли Кан Ин (Ли Дон Гён 81')
Бразилия: Дуглас Сантос (Паулу Энрике 70'), Габриэль Магальяйнс, Эдер Милитао, Витиньо Силва (Карлос Аугусто 70'), Бруно Гимарайнс (Андре 79'), Каземиро, Матеус Кунья (Игор Жезус 80'), Винисиус Жуниор (Ришарлисон 79'), Родриго, Estevao Willian (Лукас Пакета 70'), Bento
Жёлтые карточки: Ким Джу-сон 17', Ким Мин Джэ 24', Вон Ту Джэ 87' — Габриэль Магальяйнс 65'
В другой игре сборная Уругвая в родных стенах одолела команду Доминиканской Республики со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Игнасио Лакинанта.