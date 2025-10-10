Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Игнасио Лакинанта .

В другой игре сборная Уругвая в родных стенах одолела команду Доминиканской Республики со счетом 1:0.

Жёлтые карточки: Ким Джу-сон 17' , Ким Мин Джэ 24' , Вон Ту Джэ 87' — Габриэль Магальяйнс 65'

Вон Ту Джэ 76'

Южная Корея: Чо Хён У, Ким Джу-сон, Ли Тэ-сок, Ким Мин Джэ ( О Хюн Кю 63' ), Соль Ён Ву, Ли Джэ Сон ( Park Jin-seob 63' ), Хван Ин Бём ( Йенс Кастроп 46' ), Сон Хын Мин ( Джин Гю Ким 63' ), Чхо Ю Мин, Пэк Сын Хо ( Вон Ту Джэ 76' ), Ли Кан Ин ( Ли Дон Гён 81' )

Дублями смогли отметиться Эстевао и Родриго , а еще один точный удар на счету Винисиуса .

Сборная Бразилии в товарищеском матче на выезде переиграла команду Южной Кореи со счетом 5:0.

2.15

Прогнозы•Завтра 03:30 США — Эквадор. Прогноз и ставка США и Эквадор устроят голевой спектакль

Футбол•Сегодня 02:10 Англия оформила товарищеский разгром против Уэльса: Тухель не оставил соседям ни шанса

Футбол•Вчера 23:43 Англия — Уэльс: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Футбол•07/10/2025 12:32 Пора искать замену: Хави, Гласнер, Росеньор и еще семь тренеров для «Челси»

Футбол•28/09/2025 11:03 Бразильская гегемония: кто остановит «Фламенго» и «Палмейрас» на пути к финалу?

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:06 Эффект после «Юнайтед»: как Хёйлунн, Рашфорд и другие засияли вдали от Манчестера

Футбол•Сегодня 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект

Футбол•Сегодня 10:24 Пираты из Коверчано: зачем молодежная сборная Италии тренируется с повязками на глазах

Футбол•Вчера 15:24 Кто сменит Левандовского? Шесть кандидатов на роль новой «девятки» «Барселоны»

Футбол•Вчера 14:32 10 лет спустя: как «Лестер» сотворил главное чудо в истории АПЛ

Выбор читателей

Футбол•05/10/2025 02:14 Восемь голов, два ВАР и разъярённый Карпин: «Локо» увёз безумную победу с «ВТБ Арены»

Футбол•06/10/2025 08:00 Пятое колесо. Почему Денисов может оказаться лишним для «Спартака»?

Хоккей•06/10/2025 10:35 Неделя КХЛ: Проблемы СКА, новая тренерская отставка, очередной рывок «Автомобилиста»

Футбол•06/10/2025 22:19 Трансферный дайджест. 30 сентября — 6 октября

Теннис•Вчера 00:39 «После победы на Уимблдоне ей предлагали частные джеты». Как Мария Шарапова живет после тенниса

Самое интересное

Футбол•09/07/2025 12:37 Бухгалтерия вместо четкой стратегии: почему «Челси» превратился в инвестиционный актив

Игры•09/07/2025 13:40 Топ-фишки GTA 4, которые должны вернуться в GTA 6

Футбол•08/07/2025 15:31 «Два Пепа — лучше, чем один». Как ассистенты меняют современный футбол

Бои•08/07/2025 12:04 Спарринги Митчелла со свиньями, лечение крапивой от Прохазки и еще 5 безумных привычек звезд UFC