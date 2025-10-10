Сборная Конго с минимальным счетом обыграла команду Того в матче отбора ЧМ-2026, завершив поединок со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Седрик Бакамбу на 7-й минуте встречи, принеся свой сборной победу в этом поединке.

Результат матча

Судан Хартум 0:0 Мавритания Нуакшот

Судан: Monged El Neel, Bakhit Khamis, Altayeb Abdelrazeg, Salaheldin Adil, Al Jezoli Nouh ( Mohammed Abdel-Rahman 70' ), Mustafa Karshom ( Mohamed Hakeem 58' ), Yaser Awad Boshara, Abdelrazig Omer Yagoub, Mo Eisa, Saif Terry, Ammar Taifour

Мавритания: Ибраима Кейта, Ламин Ба, Али Абейд, Абубакари Койта, Амар Сиди Буна, Mamadou Diallo ( Папа Ндиага Яд 46' ), Beyatt Lekweiry, Bodda Mouhsine, Maata Magassa, Nouh Mohamed El Abd, Abderrahmane Sarr

Жёлтые карточки: Bakhit Khamis 4', Ammar Taifour 31' — Maata Magassa 44', Nouh Mohamed El Abd 52'