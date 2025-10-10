Сборная Конго с минимальным счетом обыграла команду Того в матче отбора ЧМ-2026, завершив поединок со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Седрик Бакамбу на 7-й минуте встречи, принеся свой сборной победу в этом поединке.
В параллельном матче сборные Судана и Мавритании не смогли забить друг другу, завершив матч со счетом 0:0.
Результат матча
СуданХартум0:0МавританияНуакшот
Судан: Monged El Neel, Bakhit Khamis, Altayeb Abdelrazeg, Salaheldin Adil, Al Jezoli Nouh (Mohammed Abdel-Rahman 70'), Mustafa Karshom (Mohamed Hakeem 58'), Yaser Awad Boshara, Abdelrazig Omer Yagoub, Mo Eisa, Saif Terry, Ammar Taifour
Мавритания: Ибраима Кейта, Ламин Ба, Али Абейд, Абубакари Койта, Амар Сиди Буна, Mamadou Diallo (Папа Ндиага Яд 46'), Beyatt Lekweiry, Bodda Mouhsine, Maata Magassa, Nouh Mohamed El Abd, Abderrahmane Sarr
Жёлтые карточки: Bakhit Khamis 4', Ammar Taifour 31' — Maata Magassa 44', Nouh Mohamed El Abd 52'