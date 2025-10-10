Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против Ирана в Волгограде.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу globallookpress.com

«Иран — одна из сильнейших сборных в Азии.  Это будет непростой матч.  Отличная проверка для наших ребят.  Думаю, что главное проверить себя на фоне достойного соперника, который принимает участие в больших турнирах.  Победить хочется.  Полный стадион в Волгограде, как и остальные болельщики, будут этого ждать», — сказал Самедов «СЭ».

Встреча пройдет 10 октября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».  Начало матча — в 20:00 по московскому времени.  Все билеты на игру проданы, ожидается аншлаг на трибунах.