Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против Ирана в Волгограде.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Иран — одна из сильнейших сборных в Азии. Это будет непростой матч. Отличная проверка для наших ребят. Думаю, что главное проверить себя на фоне достойного соперника, который принимает участие в больших турнирах. Победить хочется. Полный стадион в Волгограде, как и остальные болельщики, будут этого ждать», — сказал Самедов «СЭ».

Встреча пройдет 10 октября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало матча — в 20:00 по московскому времени. Все билеты на игру проданы, ожидается аншлаг на трибунах.