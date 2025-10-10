10 октября в Волгограде сборная России примет сборную Ирана. Старт игры в 20:00 по мск.

Свой последний матч российская команда провела 7 сентября, в рамках которого она разгромила 4:1 сборную Катара. Тремя днями ранее россияне разошлись нулевой ничьей с командой Иордании.

Иран в период с конца августа по начало сентября выступал в Кубке наций ФАЦА, где дошел до финала. В финале иранцы проиграли Узбекистану в дополнительное время и заняли по итогу второе место в турнире. Перед этим были победы над Афганистаном и Индией, а также ничья с Таджикистаном.

Напомним, что команды пересекались в 2023 году. Тогда в товарищеском поединке была расписана ничья со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Коэффициенты букмекеров: 1.70 на победу России, 3.70 на ничью, 4.70 на победу Ирана.

ИИ предсказал победу сборной России с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Россия — Иран смотрите на LiveCup.Run.

