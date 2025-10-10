Полузащитник сборной Испании и клуба «Барселона» Дани Ольмо получил повреждение икроножной мышцы на тренировке национальной команды перед матчем отбора чемпионата мира 2026 года с Грузией.

Дани Ольмо globallookpress.com

Игрок не смог завершить занятие из-за дискомфорта, и есть опасения о возможном разрыве мышцы, поэтому ему предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что Ольмо не тренировался всю неделю из-за различных проблем со здоровьем, а на последней тренировке почувствовал дискомфорт спустя 15 минут после начала. Если диагноз подтвердится, полузащитник может пропустить ближайшие матчи сборной.