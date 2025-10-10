Форвард «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему предпочитает не отмечать забитые голы. В текущем сезоне он провёл 12 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — отметил Глушенков в интервью «РИА Новости Спорт».

На сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ возглавляет ЦСКА с 24 очками. На втором месте — «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Краснодар» (23). «Зенит» занимает четвёртую позицию с 20 очками.