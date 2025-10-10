«Локомотив» намерен продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и руководством клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

Михаил Галактионов globallookpress.com

«С большой долей вероятности это случится на совете директоров клуба, который пройдёт в декабре после матча с "Сочи". Сейчас у генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока контракты заканчиваются в декабре, у Михаила Галактионова следующим летом.

Руководители РЖД положительно оценивают работу главного тренера по причине высокого места в текущем сезоне и русского костяка. Трансферным балансом в руководстве РЖД тоже довольны», — добавил источник.

«Локомотив» набрал 23 очка в 11 турах чемпионата России-2025/26. Клуб находится на 2-м месте в таблице. Лидирует в РПЛ ЦСКА (24).