Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что 19-летний бразильский нападающий Эндрик в этом сезоне вряд ли сможет рассчитывать на стабильное игровое время.

Футболист еще не провел ни одного матча за мадридский клуб в Ла Лиге в сезоне 2025/26. Эндрик испытывает трудности с травмой икроножной мышцы, которую он получил в мае этого года в матче Ла Лиги против «Севильи» (2:0).

Из-за рецидива повреждения он пропустил часть подготовки и старт сезона, а тренерский штаб считает, что молодому футболисту будет сложно регулярно попадать в состав на фоне плотной конкуренции.