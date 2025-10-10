Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче сборных России и Ирана.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Когда проходили первые товарищеские матчи, я говорил, что даже не слежу за ними, не знаю, с кем играют и как сыграли. Сейчас соперники становятся лучше и сильнее. Каждый приезд сборной в город — это большой праздник. Это становится очень интересным и значимым событием.

Если бы мы переносили сборную Ирана на европейский футбол, я бы сказал, что это европейский середняк. Например, команда из бывшей Югославии, не Хорватия, а послабее — Сербия, например», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Начало игры в Волгограде запланировано на 20:00 мск.