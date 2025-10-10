Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А по итогам сентября. Под его руководством «Милан» одержал три победы в лиге: над «Болоньей» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1).

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Сейчас «россонери» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков после шести туров, и отстают от лидера «Наполи» всего на два балла. Награду тренеру вручит жюри из руководителей спортивных СМИ, а официальное торжественное вручение состоится перед матчем с «Фиорентиной» 19 октября.

Массимилиано Аллегри вернулся на пост наставника «Милана» 30 мая 2025. В своей карьере он четыре раза становился тренером года в Серии А (2011, 2015, 2016 и 2018).