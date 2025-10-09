Мажоритарные акционеры «Тоттенхэма» — британская инвестиционная группа ENIC — увеличили уставный капитал клуба на 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 115 миллионов евро), сообщает BBC.
По информации источника, при необходимости будет предоставлено и дополнительное финансирование. В ENIC подчеркнули, что их стратегическая цель — обеспечить «Тоттенхэму» устойчивое развитие и конкурентоспособность на высшем уровне.
«Тоттенхэм Хотспур» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 14 очков в 7 матчах (4 победы, 2 ничьи, 1 поражение).