«Тоттенхэм Хотспур» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 14 очков в 7 матчах (4 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

По информации источника, при необходимости будет предоставлено и дополнительное финансирование. В ENIC подчеркнули, что их стратегическая цель — обеспечить «Тоттенхэму» устойчивое развитие и конкурентоспособность на высшем уровне.

Мажоритарные акционеры «Тоттенхэма» — британская инвестиционная группа ENIC — увеличили уставный капитал клуба на 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 115 миллионов евро), сообщает BBC.

1.81

Прогнозы•Сегодня 21:45 Англия — Уэльс. Прогноз и ставка Англия уверенно обыграет Уэльс?

Футбол•Сегодня 14:32 10 лет спустя: как «Лестер» сотворил главное чудо в истории АПЛ

Футбол•Сегодня 10:41 Год Тухеля: шесть вопросов к главному тренеру сборной Англии

Футбол•Вчера 15:47 Футбольный Чернобыль: Постекоглу рискует стать худшим тренером в истории АПЛ

Футбол•Вчера 10:33 Опасные эксперименты: почему Тухель исключил Беллингема из состава сборной Англии

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:24 Кто сменит Левандовского? Шесть кандидатов на роль новой «девятки» «Барселоны»

Футбол•Вчера 19:36 Серия без поражений продлится? Сборная России начала подготовку к Ирану и Боливии

Футбол•Вчера 16:14 От Бельгии до Новой Зеландии: 13 стран, которые провели бы ЧМ лучше США

Футбол•Вчера 10:01 «Мы не понимали, что делать с мячом». Почему падение «Барселоны» было неизбежно

Футбол•Вчера 07:23 Отставка в «Спартаке»: ушёл генменеджер Малышев, а Станкович остался

Выбор читателей

Футбол•06/10/2025 19:41 От амбиций к тревоге: «Ливерпуль» переживает самую трудную фазу эпохи Слота

Теннис•06/10/2025 01:15 Неделя тенниса: Анисимова выиграла второй «тысячник», Рублев совсем «поплыл», а Синнеру свело ноги

Футбол•04/10/2025 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•03/10/2025 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Футбол•06/10/2025 00:50 Крах чемпиона: «Севилья» уничтожила «Барселону» и лишила её первого места

Самое интересное

Футбол•20/06/2025 12:18 От Марадоны до Погба. 12 самых громких дисквалификаций за допинг

Футбол•17/06/2025 18:49 Джереми Монга: 15-летний феномен, за которого сражаются топ-клубы Европы

Бои•14/06/2025 19:45 Нокаут с последствиями. Что опаснее для бойцов, бокс или ММА?

Бои•13/06/2025 12:48 Яркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?