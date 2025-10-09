Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что в его команде есть несколько футболистов, которые могут быть вызваны в ближайшем будущем в состав сборной России.

«В расширенном списке, помимо Бевеева, были еще двое наших игроков. Бориско и Саусь. Это отражает то, что происходит. Причем у нас на подходе еще несколько человек для национальной команды.

Считаю, что тренерский штаб сборной России комплексно работает по составу. Не собираюсь утверждать, что Бевеев должен сыграть за сборную России в ближайших матчах. Подобные вопросы всегда должен решать главный тренер команды», — заявил Талалаев «Матч ТВ».

На матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября) в окончательном списке остался только крайний защитник Мингиян Бевеев.