Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в интервью французскому изданию RMC Sport сравнил атмосферу Парижа и Мадрида, отметив, что столица Испании принесла ему больше умиротворения.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Я хорошо адаптировался к Мадриду. Чувствую, что стал немного спокойнее. Это не упрек в сторону Франции, но правда в том, что здесь я ощущаю больше спокойствия. Жизнь в Мадриде более размеренная, чем в Париже», — сказал футболист.

Француз перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом 2024 года. На его счету 69 матчей во всех турнирах, в которых он забил 58 голов и сделал семь результативных передач. Контракт 26-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.