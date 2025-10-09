Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи против команды Ирана.

Валерий Карпин
«Иран — один из самых серьезных наших соперников.  Не брал бы только рейтинг ФИФА.  Понятно, что команды из Европы или Латинской Америки — там уровень сопротивления немного другой.  У нас чаще соперники слабее.  Изучив Иран и сыграв с ними два года назад, зная их силу, это одна из самых сильных команд.  Можно поставить в ряд с Сербией или Нигерией.

У них добротные футболисты.  В том числе из чемпионата России.  Есть Тереми.  На конкретных игроков внимания не обращаем.  Стараемся действовать от себя», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Матч между Россией и Ираном состоится 10 октября в Волгограде.