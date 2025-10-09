Завершились два матча группы Н квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Марко Арнаутович — игрок сборной Австрии globallookpress.com

В одной из встреч Австрия разгромила Сан-Марино со счетом 10:0.

У хозяев покер оформил Марко Арнаутович, забив свои голы на 8-й, 47-й, 83-й и 84-й минутах. Дублем отметился Стефан Пош, отличившись на 32-й и 42-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Романо Шмид на 7-й минуте, Михаэль Грегорич на 24-й минуте, Конрад Лаймер на 45-й минуте и Николаус Вурмбранд на 76-й минуте.

Результат матча Австрия Вена 10:0 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Романо Шмид 7' 2:0 Марко Арнаутович 8' 3:0 Михаэль Грегорич 24' 4:0 Стефан Пош 32' 5:0 Стефан Пош 42' 6:0 Конрад Лаймер 45' 7:0 Марко Арнаутович 47' 8:0 Николаус Вурмбранд 76' 9:0 Марко Арнаутович 83' 10:0 Марко Арнаутович 84' Австрия: Патрик Пенц, Стефан Пош ( Николаус Вурмбранд 71' ), Кевин Дансо, Давид Алаба ( Марко Фридль 62' ), Александер Прасс, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд ( Алессандро Шёпф 76' ), Романо Шмид, Михаэль Грегорич ( Рауль Флоруч 62' ), Марсель Забитцер ( Флориан Гриллич 72' ), Марко Арнаутович Сан-Марино: Алессандро Този, Микеле Чеволи, Джакомо Маттеони ( Matteo Sammaritani 81' ), Лоренцо Лаццари ( Matteo Valli Casadei 46' ), Лоренцо Капиккьони, Никола Нанни, Филиппо Берарди ( Маттео Витайоли 67' ), Andrea Contadini ( Gabriel Capicchioni 73' ), Samuele Zannoni ( Марчелло Муларони 67' ), Giacomo Valentini, Edoardo Colombo Жёлтые карточки: Давид Алаба 86' — Филиппо Берарди 36', Giacomo Valentini 45+2', Джакомо Маттеони 65'

Статистика матча 17 Удары в створ 1 6 Удары мимо 2 68 Владение мячом 32 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 13 Фолы 8

После этого матча Австрия занимает 1-е место в своей группе с 15-ю очками в активе. Сан-Марино — на 5-й позиции без набранных баллов.

В паралелльном матче Кипр на своем поле сыграл вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2).

У гостей гол забил Никола Катич на 10-й минуте. На 36-й минуте игрок Кипра Неофитос Михаил забил гол в свои ворота.

В составе хозяев голы записали на свой счет Константинос Лайфис на 45+1-й минуте и Иоаннис Питтас на 90+7-й минуте с пенальти.

Кипр располагается на 4-й позиции (5 очков), а Босния и Герцеговина — на 2-й строчке (13).