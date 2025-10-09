Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H
Завершились два матча группы Н квалификации чемпионата мира 2026-го года.
В одной из встреч Австрия разгромила Сан-Марино со счетом 10:0.
У хозяев покер оформил Марко Арнаутович, забив свои голы на 8-й, 47-й, 83-й и 84-й минутах. Дублем отметился Стефан Пош, отличившись на 32-й и 42-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Романо Шмид на 7-й минуте, Михаэль Грегорич на 24-й минуте, Конрад Лаймер на 45-й минуте и Николаус Вурмбранд на 76-й минуте.
Результат матча
АвстрияВена10:0Сан-МариноСан-Марино
1:0 Романо Шмид 7' 2:0 Марко Арнаутович 8' 3:0 Михаэль Грегорич 24' 4:0 Стефан Пош 32' 5:0 Стефан Пош 42' 6:0 Конрад Лаймер 45' 7:0 Марко Арнаутович 47' 8:0 Николаус Вурмбранд 76' 9:0 Марко Арнаутович 83' 10:0 Марко Арнаутович 84'
Австрия: Патрик Пенц, Стефан Пош (Николаус Вурмбранд 71'), Кевин Дансо, Давид Алаба (Марко Фридль 62'), Александер Прасс, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд (Алессандро Шёпф 76'), Романо Шмид, Михаэль Грегорич (Рауль Флоруч 62'), Марсель Забитцер (Флориан Гриллич 72'), Марко Арнаутович
Сан-Марино: Алессандро Този, Микеле Чеволи, Джакомо Маттеони (Matteo Sammaritani 81'), Лоренцо Лаццари (Matteo Valli Casadei 46'), Лоренцо Капиккьони, Никола Нанни, Филиппо Берарди (Маттео Витайоли 67'), Andrea Contadini (Gabriel Capicchioni 73'), Samuele Zannoni (Марчелло Муларони 67'), Giacomo Valentini, Edoardo Colombo
Жёлтые карточки: Давид Алаба 86' — Филиппо Берарди 36', Giacomo Valentini 45+2', Джакомо Маттеони 65'
После этого матча Австрия занимает 1-е место в своей группе с 15-ю очками в активе. Сан-Марино — на 5-й позиции без набранных баллов.
В паралелльном матче Кипр на своем поле сыграл вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2).
У гостей гол забил Никола Катич на 10-й минуте. На 36-й минуте игрок Кипра Неофитос Михаил забил гол в свои ворота.
В составе хозяев голы записали на свой счет Константинос Лайфис на 45+1-й минуте и Иоаннис Питтас на 90+7-й минуте с пенальти.
Кипр располагается на 4-й позиции (5 очков), а Босния и Герцеговина — на 2-й строчке (13).