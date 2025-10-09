прогноз (к. 2.17) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 9 октября 2025 года

9 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Австрия и Сан-Марино. Начало встречи — в 21:45 мск.

Австрия

Турнирное положение: Австрия после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 12-ю очками занимает вторую позицию, что в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале.

Команда по дополнительным показателям отстает от лидера группы, Боснии и Герцеговины, которая провела на один поединок больше, а также на пять баллов опережает третью Румынии, у которой на одну игру больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Боснией и Герцеговиной с результатом 2:1.

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также набрал три очка, когда теперь уже на домашней арене оказался сильнее Кипра (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Австрия неизменно выигрывала.

Такая форма говорит об отличных шансах хозяев на победу, особенно если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Марсель Забитцер — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино после пяти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, пятую позицию в группе без очков в активе.

Команда на 12 баллов отстает от второй позиции, которая позволяет сыграть в плей-офф за право сыграть на мундиале, а также на три очка от четвертого в квинтете Кипра.

Последние матчи: в своей предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Мальты результатом 1:3.

Перед этим в рамках квалификации на мировой форум коллектив также остался без очков, когда теперь уже на домашней арене разгромно проиграл Боснии и Герцеговине (0:6).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, пять из которых были официальными, а два — контрольными, Сан-Марино проиграл.

Такая форма говорит об откровенно плохих шансах гостей даже на минимальное поражение, особенно если учесть явный перевес соперника в классе и фактор чужого поля.

Самуэле Дзаннони — автор пока единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах Австрии забивали меньше 4,5 голов

в семи из восьми последних матчей Австрии забивали меньше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Сан-Марино забивали меньше 5,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.04. Ничья — в 9.20, успех Сан-Марино — в 27.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.04 и 10.50.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 5,5 голов. Так было и в их 12-ти последних выездных поединках.

При этом такой же сценарий был реализован и в восьми последних матчах хозяев.

Ставка: тотал меньше 5,5 голов за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 4,5 голов, ведь так было в восьми последних матчах Австрии.

Ставка: тотал меньше 4,5 голов за 3.20