Флорьян Товен поделился своими впечатлениями от возвращения в сборную Франции.

Флорьян Товен (в центре) globallookpress.com

«В какой-то момент я был так далёк от сборной, что приходилось реалистично оценивать ситуацию, но, честно говоря, когда ты футболист, ты всегда держишь это в глубине души, особенно когда уже принимал участие в игре национальной команды. Как ни странно, это мой не первый вызов, но у меня такое чувство, будто это мой первый раз, потому что мне пришлось пережить очень трудные моменты, так что такое ощущение», — цитирует Товена Get French Football News.

С этого сезона 32-летний Товен играет во французском «Лансе». Всего сыграл 7 матчей в Лиге 1 и забил два мяча. В составе сборной Франции он провел 10 матчей и забил один гол. В ее составе он стал чемпионом мира 2018 года. Он вызван вместо травмированного Брадли Баркола.