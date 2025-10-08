Российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о предстоящих матчах сборной России с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Сборная Ирана — хорошая команда. У нашей национальной команды интересные соперники осенью. С Иорданией у нашей сборной выходил неосновной состав. Поэтому многое зависит от того, какой состав выставит Карпин.

Я считаю, что дадут сыграть всем футболистам, так как это товарищеские матчи. Мне кажется, с Ираном будет более экспериментальный состав, а с Боливией — основной. Конечно, хочется, чтобы оба матча выиграли, а товарищеские игры превращались в официальные. Хочется, чтобы игроки выходили на эти матчи с настроем: Две игры — нужно только шесть очков! » — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что в сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1).