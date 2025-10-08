Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, как себя себя чувствует в новой команде и выразил уверенность, что все у южан должно быть хорошо в будущем.

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Любой человек всегда будет сомневаться. Бывает такое, что чувствуешь в себе силы, а подходящего варианта нет, команды проходят мимо тебя. Опасения были, они естественны для любого тренера. Для себя я решил дождаться предложения, которое будет достаточно стабильным по времени.

У меня практически не было краткосрочных периодов работы — на год или даже два. На каждом месте я трудился достаточно долго: в Тольятти — восемь лет, в "Кубани" — три года, в "Чертаново" — четыре. В Самаре вообще провёл пятилетку. И везде получалось выстроить вокруг себя команду единомышленников. Мне нужен был проект, в который смогу верить. Уверен, что в "Сочи" у нас всё получится.

Я примерно понимал, что нужно поменять в клубе, на что повлиять — в этом плане всё примерно подтвердилось. Со стороны трудно было оценить, какая из проблем всё-таки стоит на первом месте — физическая, тактическая или психологическая. Уже на месте стало понятно — это психология.

Ребят нужно было вывести из этого состояния. От каждого нового тренера футболисты ждут чего-то нового, какой-то перезагрузки. Нужно отдать должное ребятам — они очень хорошо приняли наши принципы и требования и уже проделали большую работу. Они реально меняются», — рассказал Осинькин «Чемпионату».

Ранее Осинькин работал в «Крыльях Советов», которые покинул летом 2024 года. Пока «Сочи» идет последним в таблице РПЛ с 5 очками. В 11-м туре команда у «Пари НН» (2:1).