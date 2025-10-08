Хавбек «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком сентября в РПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Максим Глушенков globallookpress.com

26-летний футболист стал победителем на всех этапах голосования — среди болельщиков, экспертов лиги и телеэкспертов. В финальном голосовании Глушенков опередил Бителло («Динамо»), Манфреда Угальде («Спартак»), Эгаша Касинтуру («Ахмат») и Рустама Ятимова («Ростов»).

В сентябре Глушенков провел три матча в РПЛ. Форвард забил пять голов и сделал одну результативную передачу. В игре против «Оренбурга» (5:2) футболист оформил покер.

В нынешнем сезоне Глушенков забил 6 мячей в 9 матчах РПЛ и добавил 2 гола в 3 встречах Кубка России. Он остаётся лучшим бомбардиром «Зенита».